Алимов Иосиф Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти21.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Алимов Елисей Кириллович
Мать: Алимова Агафия Евсеевна
Бракосочетание
03.11.1878
Рождение ребёнка
?.12.1881
Дочь: Прасковья Иосифовна
Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
24.10.1882
Дочь: Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
10.07.1888
Сын: Алимов Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
28.06.1890
Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
21.11.1890