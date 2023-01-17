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Алимов Иосиф Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

21.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Алимов Елисей Кириллович

Мать: Алимова Агафия Евсеевна

Бракосочетание
03.11.1878

Жена: Алимова Екатерина Никифоровна

Рождение ребёнка
?.12.1881

Дочь: Прасковья Иосифовна

Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1882

Дочь: Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1888

Сын: Алимов Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1890

Сын: Алимов Петр Иосифович

Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Иван Иосифович

Мать ребёнка: Алимова Екатерина Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
21.11.1890
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