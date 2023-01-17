Алимова (Юркова) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова (Юркова) Екатерина Никифоровна

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.11.1878

Муж: Алимов Иосиф Елисеевич

Рождение ребёнка
?.12.1881

Дочь: Прасковья Иосифовна

Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1882

Дочь: Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1888

Сын: Алимов Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1890

Сын: Алимов Петр Иосифович

Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алимов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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