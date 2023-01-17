Алимова (Юркова) Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1878
Рождение ребёнка
?.12.1881
Дочь: Прасковья Иосифовна
Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич
Рождение ребёнка
24.10.1882
Дочь: Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич
Рождение ребёнка
10.07.1888
Сын: Алимов Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич
Рождение ребёнка
28.06.1890
Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алимов Иосиф Елисеевич
Смерть
Неизвестно