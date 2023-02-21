Алимова Агафия Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Елисеевна
Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович
Рождение ребёнка
?.03.1850
Рождение ребёнка
?.09.1853
Дочь: Савельева Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович
Рождение ребёнка
19.06.1854
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно