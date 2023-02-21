Алимова Агафия Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Агафия Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Алимов Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Алимов Савва Елисеевич

Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Елисеевна

Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.03.1850

Сын: Алимов Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1853

Дочь: Савельева Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1854

Сын: Алимов Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Алимов Иосиф Елисеевич

Отец ребёнка: Алимов Елисей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Елисей Кириллович

Смерть
Неизвестно
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