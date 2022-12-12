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Алимов Елисей Кириллович

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Алимов Кирилл Алимпиевич

Мать: Алимова Анисия Изотовна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алимов Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Алимов Савва Елисеевич

Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Елисеевна

Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.03.1850

Сын: Алимов Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.09.1853

Дочь: Савельева Мария Елисеевна

Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1854

Сын: Алимов Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Алимов Иосиф Елисеевич

Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Агафия Евсеевна

Смерть
Неизвестно
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