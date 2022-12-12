Алимов Елисей Кириллович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Алимов Кирилл Алимпиевич
Мать: Алимова Анисия Изотовна
Рождение ребёнка
1839
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Елисеевна
Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна
Рождение ребёнка
?.03.1850
Рождение ребёнка
?.09.1853
Дочь: Савельева Мария Елисеевна
Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна
Рождение ребёнка
19.06.1854
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Алимова Агафия Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Агафия Евсеевна
Смерть
Неизвестно