Алимова Фекла Иродионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1903
Дочь: (Алимова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Алимов Иван Иосифович
Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно