Леопардов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леопардов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Погост Трифон, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Диакон Трифоновской Уфтюгской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Леопардов Аполлон Петрович

Мать ребёнка: не указана

Погост Трифон, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Трифоновской Уфтюжской церкви Кадниковского уезда
Рождение ребёнка
1837

Сын: Леопардов Акиндин Петрович

Мать ребёнка: не указана

Погост Трифон, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1859

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