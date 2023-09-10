Леопардов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Трифоновской Уфтюгской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Леопардов Аполлон Петрович
Мать ребёнка: не указана
Сын диакона Трифоновской Уфтюжской церкви Кадниковского уезда
Рождение ребёнка
1837
Сын: Леопардов Акиндин Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1859