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Леопардов Аполлон Петрович

Место рождения

Погост Трифон, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Леопардов Петр

Мать: не указана

Погост Трифон, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Трифоновской Уфтюжской церкви Кадниковского уезда
Бракосочетание
1842

Жена: Леопардова Хиония Степановна

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Изключен из низшего отделения Семинарии.
Работа или профессия
03.02.1843 ст.
Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в стихарь и определен в пономаря к Иоанно-Богословской Заболотской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Леопардова Клавдия Аполлоновна

Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Леопардова Ольга Аполлоновна

Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Леопардова Павла Аполлоновна

Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна

Богослово, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
18.06.1852 ст.
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Переведен во дьячка к Ильинской Кубинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Леопардова Людмила Аполлоновна

Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Леопардова Юлия Аполлоновна

Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Около 1862
Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Переведен на место пономаря к Благовещенской Кодановской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
14.12.1867 ст.
Благовещенский, Свердловский район, Северный край
По желанию уволен за штат. (ВЕВ. 1868, №2, с. 46)
Смерть
Неизвестно

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