Леопардов Аполлон Петрович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Леопардов Петр
Мать: не указана
Сын диакона Трифоновской Уфтюжской церкви Кадниковского уезда
Бракосочетание
1842
Образование
1842
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Изключен из низшего отделения Семинарии.
Работа или профессия
03.02.1843 ст.
Посвящен в стихарь и определен в пономаря к Иоанно-Богословской Заболотской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Леопардова Клавдия Аполлоновна
Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Леопардова Ольга Аполлоновна
Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Леопардова Павла Аполлоновна
Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна
Работа или профессия
18.06.1852 ст.
Переведен во дьячка к Ильинской Кубинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Леопардова Людмила Аполлоновна
Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Леопардова Юлия Аполлоновна
Мать ребёнка: Леопардова Хиония Степановна
Работа или профессия
Около 1862
Переведен на место пономаря к Благовещенской Кодановской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
14.12.1867 ст.
По желанию уволен за штат. (ВЕВ. 1868, №2, с. 46)
Смерть
Неизвестно