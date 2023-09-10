Леопардов Акиндин Петрович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Леопардов Петр
Мать: не указана
Работа или профессия
1860
Пономарь Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
08.01.1860 ст.
Поручители: по жениху - Трифоновской Уфтюжской церкви диакон Евгений Голубев и Кубенской Ильинской церкви дьячок Аполлон Леопардов; по невесте - Николаевской Карачевской церкви пономарь Александр Тюль... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1861 ст.
Сын: Леопардов Евлогий Акиндинович
Мать ребёнка: Леопардова (Покровская) Анна Александровна
Сын диакона Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Леопардова Лидия Акиндиновна
Мать ребёнка: Леопардова (Покровская) Анна Александровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Леопардова Александра Акиндиновна
Мать ребёнка: Леопардова (Покровская) Анна Александровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Леопардова Агния Акиндиновна
Мать ребёнка: Леопардова (Покровская) Анна Александровна
Работа или профессия
1885
Пономарь Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно