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Леопардов Акиндин Петрович

Место рождения

Погост Трифон, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Леопардов Петр

Мать: не указана

Погост Трифон, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1860
Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Пономарь Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
08.01.1860 ст.

Жена: Леопардова (Покровская) Анна Александровна

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Поручители: по жениху - Трифоновской Уфтюжской церкви диакон Евгений Голубев и Кубенской Ильинской церкви дьячок Аполлон Леопардов; по невесте - Николаевской Карачевской церкви пономарь Александр Тюль... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1861 ст.

Сын: Леопардов Евлогий Акиндинович

Мать ребёнка: Леопардова (Покровская) Анна Александровна

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Сын диакона Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Леопардова Лидия Акиндиновна

Мать ребёнка: Леопардова (Покровская) Анна Александровна

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Леопардова Александра Акиндиновна

Мать ребёнка: Леопардова (Покровская) Анна Александровна

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Леопардова Агния Акиндиновна

Мать ребёнка: Леопардова (Покровская) Анна Александровна

Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Работа или профессия
1885
Покровский-Сямский, Кубино-Озерский район, Северный край
Пономарь Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно

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