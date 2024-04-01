Бабушкина Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Кирилова Гликерья Лукина
Отец ребёнка: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов
Рождение ребёнка
Около 04.09.1768
Сын: Бабушкин Иван Малолеток Р.Плосского Лукин
Отец ребёнка: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Авдей Малолетк Р.Плосского
Отец ребёнка: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно