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Бабушкина Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Кирилова Гликерья Лукина

Отец ребёнка: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Бабушкин Михаил Лукин

Отец ребёнка: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 04.09.1768

Сын: Бабушкин Иван Малолеток Р.Плосского Лукин

Отец ребёнка: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Авдей Малолетк Р.Плосского

Отец ребёнка: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов

Смерть
Неизвестно
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