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Бабушкин Михаил Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов

Мать: Бабушкина Анна Матвеева

Бракосочетание
14.01.1780

Жена: Бабушкина Ирина Елисеева

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.10.1780

Сын: Бабушкин Лука Михайлов

Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бабушкин Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева

Рождение ребёнка
21.05.1783

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Бабушкин Илья Михайлов

Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева

Рождение ребёнка
08.02.1786

Дочь: Домна Михайлова

Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Бабушкин Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева

Смерть
Неизвестно
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