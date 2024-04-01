Бабушкин Михаил Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Бракосочетание
14.01.1780
Жена: Бабушкина Ирина Елисеева
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.10.1780
Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бабушкин Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева
Рождение ребёнка
21.05.1783
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева
Рождение ребёнка
08.02.1786
Дочь: Домна Михайлова
Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Бабушкин Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Бабушкина Ирина Елисеева
Смерть
Неизвестно