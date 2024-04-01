Бабушкина (Куприна) Ирина Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Куприна) Ирина Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Куприн Елисей Крест. Д. Долматовой, Афонкинской Волости

Мать: Куприна Матрона

Бракосочетание
14.01.1780

Муж: Бабушкин Михаил Лукин

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.10.1780

Сын: Бабушкин Лука Михайлов

Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бабушкин Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин

Рождение ребёнка
21.05.1783

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Бабушкин Илья Михайлов

Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин

Рождение ребёнка
08.02.1786

Дочь: Домна Михайлова

Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Бабушкин Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин

Смерть
Неизвестно
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