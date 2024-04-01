Бабушкина (Куприна) Ирина Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Бракосочетание
14.01.1780
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.10.1780
Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бабушкин Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин
Рождение ребёнка
21.05.1783
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин
Рождение ребёнка
08.02.1786
Дочь: Домна Михайлова
Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Бабушкин Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Бабушкин Михаил Лукин
Смерть
Неизвестно