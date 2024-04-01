Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Авдей Малолетк Р.Плосского

Мать ребёнка: Бабушкина Анна Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Анна Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Кирилова (Бабушкина) Гликерья Лукина

Мать ребёнка: Бабушкина Анна Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Бабушкин Михаил Лукин

Мать ребёнка: Бабушкина Анна Матвеева

Рождение ребёнка
Около 04.09.1768

Сын: Бабушкин Иван Малолеток Р.Плосского Лукин

Мать ребёнка: Бабушкина Анна Матвеева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
1792

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