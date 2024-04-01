Бабушкин Лука Отст. Драгун Р.Плосского Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Авдей Малолетк Р.Плосского
Мать ребёнка: Бабушкина Анна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабушкина Анна Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Кирилова (Бабушкина) Гликерья Лукина
Мать ребёнка: Бабушкина Анна Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Бабушкина Анна Матвеева
Рождение ребёнка
Около 04.09.1768
Сын: Бабушкин Иван Малолеток Р.Плосского Лукин
Мать ребёнка: Бабушкина Анна Матвеева
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
1792