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Неклюдов Евгений Александрович

Место рождения

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Неклюдов Александр Осипович

Мать: Неклюдова Феоктиста Ивановна

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Из духовного звания.
Образование
?.06.1848
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из среднего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
?.08.1848
Подстаницкое, Вологодский район, Северный край
Рукоположен во диакона к Богородской Подстаницкой церкви Вологодского уезда. (в исповедных за 1861 числится, а в 1867 - уже нет)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Неклюдов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна

Подстаницкое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Неклюдова Елизавета Евгеньевна

Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна

Подстаницкое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.02.1857 ст.

Сын: Неклюдов Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна

Подстаницкое, Вологодский район, Северный край
Диаконский сын Богородицкой Подстаницкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Неклюдова Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна

Подстаницкое, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Неклюдова Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна

Подстаницкое, Вологодский район, Северный край
Работа или профессия
1874
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен на штатную диаконскую вакансию к Ильинской Грибцовской церкви.
Работа или профессия
09.03.1886
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
За старостью уволен за штат.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неклюдова Алевтина Михайловна

Смерть
После 1914
Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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