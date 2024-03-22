Неклюдов Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Из духовного звания.
Образование
?.06.1848
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из среднего отделения Духовной Семинарии.
Работа или профессия
?.08.1848
Рукоположен во диакона к Богородской Подстаницкой церкви Вологодского уезда. (в исповедных за 1861 числится, а в 1867 - уже нет)
Рождение ребёнка
1851
Сын: Неклюдов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Неклюдова Елизавета Евгеньевна
Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1857 ст.
Сын: Неклюдов Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна
Диаконский сын Богородицкой Подстаницкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Неклюдова Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Неклюдова Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Неклюдова Алевтина Михайловна
Работа или профессия
1874
Перемещен на штатную диаконскую вакансию к Ильинской Грибцовской церкви.
Работа или профессия
09.03.1886
За старостью уволен за штат.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1914