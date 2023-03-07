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Неклюдов Александр Осипович

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Место рождения

Воскресенский-Ракульский

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Неклюдов Осип Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Неклюдов Акиндин Александрович

Мать ребёнка: Неклюдова Феоктиста Ивановна

Сын диакона Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Диакон Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Неклюдов Филарет Александрович

Мать ребёнка: Неклюдова Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Неклюдова Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Неклюдова Феоктиста Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Неклюдов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Неклюдова Феоктиста Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неклюдова Феоктиста Ивановна

Смерть
Неизвестно
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