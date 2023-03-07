Неклюдов Александр Осипович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Неклюдов Осип Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Неклюдов Акиндин Александрович
Мать ребёнка: Неклюдова Феоктиста Ивановна
Сын диакона Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Диакон Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Неклюдов Филарет Александрович
Мать ребёнка: Неклюдова Феоктиста Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Неклюдова Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Неклюдова Феоктиста Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Неклюдов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Неклюдова Феоктиста Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно