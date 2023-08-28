Неклюдов Николай Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
19.02.1857 ст.
Диаконский сын Богородицкой Подстаницкой церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Образование
28.06.1879 ст.
Окончил полный курс Духовной Семинарии по второму разряду.
Работа или профессия
04.07.1880 ст.
Определён на место псаломщика к градской Георгиевской церкви. (ВЕВ. 1880, №13, с. 160)
Работа или профессия
24.07.1883 ст.
Определён на священническое место к Кодановской Благовещенской церкви Кадниковского уезда. (ВЕВ. 1883, №13, с. 182; 1883, №15, с. 214)
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.
Дочь: Неклюдова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Неклюдова София Алексеевна
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.
Сын: Неклюдов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Неклюдова София Алексеевна
Сын священника.
Рождение ребёнка
15.06.1891 ст.
Сын: Неклюдов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Неклюдова София Алексеевна
Сын священника Леонтьевской Глушицкой церкви
Работа или профессия
28.03.1892 ст.
Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
По прошению переведён и определён старшим священником к Леонтиевской Глушицкой церкви Кадниковского уезда. (ВЕВ. 1892, №10, с. 173)
Рождение ребёнка
10.08.1897 ст.
Дочь: Неклюдова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Неклюдова София Алексеевна
Смерть
Неизвестно