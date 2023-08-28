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Неклюдов Николай Евгеньевич

Место рождения

Подстаницкое, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

19.02.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1857 ст.

Отец: Неклюдов Евгений Александрович

Мать: Неклюдова Алевтина Михайловна

Подстаницкое, Вологодский район, Северный край
Диаконский сын Богородицкой Подстаницкой церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неклюдова София Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Образование
28.06.1879 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил полный курс Духовной Семинарии по второму разряду.
Работа или профессия
04.07.1880 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определён на место псаломщика к градской Георгиевской церкви. (ВЕВ. 1880, №13, с. 160)
Работа или профессия
24.07.1883 ст.
Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Определён на священническое место к Кодановской Благовещенской церкви Кадниковского уезда. (ВЕВ. 1883, №13, с. 182; 1883, №15, с. 214)
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.

Дочь: Неклюдова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Неклюдова София Алексеевна

Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.

Сын: Неклюдов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Неклюдова София Алексеевна

Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Сын священника.
Рождение ребёнка
15.06.1891 ст.

Сын: Неклюдов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Неклюдова София Алексеевна

Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Сын священника Леонтьевской Глушицкой церкви
Работа или профессия
28.03.1892 ст.
Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
По прошению переведён и определён старшим священником к Леонтиевской Глушицкой церкви Кадниковского уезда. (ВЕВ. 1892, №10, с. 173)
Рождение ребёнка
10.08.1897 ст.

Дочь: Неклюдова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Неклюдова София Алексеевна

Благовещенский, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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