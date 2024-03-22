Локалина (Семакова) Прасковья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1878
Дата смерти01.05.1961
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1878
Отец: Семаков Фёдор Матвеев
Мать: Семакова Ульяна Козмина
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сединкова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1905
Дочь: Локалина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 19.04.1914
Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.?
Дочь: Миронова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1961