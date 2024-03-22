Локалина (Семакова) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локалина (Семакова) Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.10.1878

Дата смерти

01.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1878

Отец: Семаков Фёдор Матвеев

Мать: Семакова Ульяна Козмина

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сединкова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1905

Дочь: Локалина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 19.04.1914

Сын: Локалин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.?

Дочь: Миронова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локалин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Локалин Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локалин Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.05.1961
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