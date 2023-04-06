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Локалин Андрей Васильевич

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.10.1879

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879

Отец: Локалин Василий Матвеев

Мать: Локалина Дарья Иванова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сединкова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1905

Дочь: Локалина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 19.04.1914

Сын: Локалин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.08.?

Дочь: Миронова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локалин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локалина Прасковья Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
пахарь
Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1918
Причина смерти: простудил почки
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