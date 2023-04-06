Локалин Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1879
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879
Отец: Локалин Василий Матвеев
Мать: Локалина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сединкова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.01.1905
Дочь: Локалина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 19.04.1914
Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.08.?
Дочь: Миронова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Локалина Прасковья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1918
Причина смерти: простудил почки