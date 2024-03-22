Семаков Фёдор Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семаков Фёдор Матвеев

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семаков Матвей

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1878

Дочь: Локалина Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Семакова Ульяна Козмина

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семаков Фёдорович

Мать ребёнка: Семакова Ульяна Козмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семаков Фёдорович

Мать ребёнка: Семакова Ульяна Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакова Ульяна Козмина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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