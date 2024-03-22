Семаков Фёдор Матвеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семаков Матвей
Рождение ребёнка
01.10.1878
Дочь: Локалина Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Семакова Ульяна Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семаков Фёдорович
Мать ребёнка: Семакова Ульяна Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семаков Фёдорович
Мать ребёнка: Семакова Ульяна Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакова Ульяна Козмина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно