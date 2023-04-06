Семакова Ульяна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакова Ульяна Козмина

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Место рождения

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козма

Мать: не указана

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1878

Дочь: Локалина Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Семаков Фёдор Матвеев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семаков Фёдорович

Отец ребёнка: Семаков Фёдор Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семаков Фёдорович

Отец ребёнка: Семаков Фёдор Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семаков Фёдор Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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