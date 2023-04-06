Семакова Ульяна Козмина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1878
Дочь: Локалина Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Семаков Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семаков Фёдорович
Отец ребёнка: Семаков Фёдор Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семаков Фёдорович
Отец ребёнка: Семаков Фёдор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно