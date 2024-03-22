Миронова (Локалина) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.08.?
Дата смерти14.08.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.?
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Миронов Серафим Андреевич
Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
10.06.1919
Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитченко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукашёва Александра Андреевна
Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
14.08.1983