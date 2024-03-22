Миронова (Локалина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Локалина) Анна Андреевна

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.08.?

Дата смерти

14.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.?

Отец: Локалин Андрей Васильевич

Мать: Локалина Прасковья Фёдоровна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Миронов Серафим Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.06.1919

Сын: Миронов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитченко Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукашёва Александра Андреевна

Отец ребёнка: Миронов Андрей Яковлевич

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Андрей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
14.08.1983
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