Коркин Устин Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти19.11.1784
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Коркин Семен
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Коркин Иван Устинов
Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева
Рождение ребёнка
Около 1763
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин ?
Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1784
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
70 лет