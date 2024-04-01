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Коркин Устин Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

19.11.1784

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Коркин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Коркин Климент Устинов

Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Коркин Иван Устинов

Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Коркин Малофей Устинов

Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Коркин Степан Устинов

Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Коркин Федор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Устинов

Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Тимофей Устинов

Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин ?

Мать ребёнка: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Смерть
19.11.1784
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
70 лет
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