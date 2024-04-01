Коркина Возм. Марфа Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина Возм. Марфа Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

08.11.1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Коркин Климент Устинов

Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Коркин Иван Устинов

Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Коркин Малофей Устинов

Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Коркин Степан Устинов

Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Коркин Федор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Устинов

Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин Тимофей Устинов

Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коркин ?

Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркин Устин Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркин Устин Семенов

Смерть
08.11.1785
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
81 год мать крестьянина Ивана Коркина
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