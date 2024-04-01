Коркина Возм. Марфа Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти08.11.1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Коркин Иван Устинов
Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов
Рождение ребёнка
Около 1763
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коркин ?
Отец ребёнка: Коркин Устин Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коркин Устин Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коркин Устин Семенов
Смерть
08.11.1785
Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
81 год мать крестьянина Ивана Коркина