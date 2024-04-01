Коркин Федор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркин Федор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Устинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Коркин Устин Семенов

Мать: Коркина Возм. Марфа Федосеева

Бракосочетание
22.01.1779

Жена: Коркина Матрона Иванова

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
первым браком
Рождение ребёнка
30.11.1779

Дочь: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Коркина Матрона Иванова

Смерть
Неизвестно
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