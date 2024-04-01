Коркин Федор Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Устинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Бракосочетание
22.01.1779
Жена: Коркина Матрона Иванова
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
первым браком
Рождение ребёнка
30.11.1779
Дочь: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Коркина Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно