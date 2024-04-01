Коркин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Коркин Устин Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Коркин Иона Крест. Д.Кустовой Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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