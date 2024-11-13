Лукьянчикова (Хорева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1914
Дата смерти13.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914
Отец: Хорев Иван
Мать: Хорева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Лукьянчиков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.03.1939
Дочь: Харина (Лукьянчикова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Николаевич
Смерть
13.03.1989