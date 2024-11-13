Лукьянчикова (Хорева) Мария Ивановна 15.03.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянчикова (Хорева) Мария Ивановна

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Место рождения

Власовка, Дмитровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

15.03.1914

Дата смерти

13.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914

Отец: Хорев Иван

Мать: Хорева Дарья Трофимовна

Власовка, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Лукьянчиков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.03.1939

Дочь: Харина (Лукьянчикова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
16.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянчиков Иван Николаевич

Смерть
13.03.1989

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