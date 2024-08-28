Хорева Дарья Трофимовна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорева Дарья Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1914

Дочь: Лукьянчикова (Хорева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хорев Иван

Власовка, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Хорев Петр Иванович

Отец ребёнка: Хорев Иван

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Назарова (Хорева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Хорев Иван

Смерть
1977

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