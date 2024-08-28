Хорева Дарья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1914
Дочь: Лукьянчикова (Хорева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хорев Иван
Власовка, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1923
Сын: Хорев Петр Иванович
Отец ребёнка: Хорев Иван
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Назарова (Хорева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Хорев Иван
Смерть
1977