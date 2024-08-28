Хорев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хорев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1914

Дочь: Лукьянчикова (Хорева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хорева Дарья Трофимовна

Власовка, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Хорев Петр Иванович

Мать ребёнка: Хорева Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Назарова (Хорева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Хорева Дарья Трофимовна

Смерть
1953

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