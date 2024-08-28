Хорев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хорев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1914
Дочь: Лукьянчикова (Хорева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хорева Дарья Трофимовна
Власовка, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1923
Сын: Хорев Петр Иванович
Мать ребёнка: Хорева Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Назарова (Хорева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Хорева Дарья Трофимовна
Смерть
1953