деревня Власовка, деревня Власовка, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Власовка

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1182Власовка, д. вл.при рч. Девятине.261930206217Мельница. Маслобоень 5.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Дмитровский уезд
С. Девятино и Покровское и Д. Власовка24Князь Бор. Дм. Голицын66440127

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Упоройская волость
380. Власовка, деревня бывшая владельческая, при речке Растороге, дворов 94, жителей 524

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Круглинская волость
Власовка (деревня)17Город Дмитровск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
63935Власовкадеревня52°22'с.ш.35°02'в.д.N-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Берёзовское сельское поселение
54612404116д Власовкадеревня
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