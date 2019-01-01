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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1182Власовка, д. вл.при рч. Девятине.261930206217Мельница. Маслобоень 5.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Дмитровский уезд
С. Девятино и Покровское и Д. Власовка24Князь Бор. Дм. Голицын66440127
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
380. Власовка, деревня бывшая владельческая, при речке Растороге, дворов 94, жителей 524
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Власовка (деревня)17Город Дмитровск
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63935Власовкадеревня52°22'с.ш.35°02'в.д.N-36-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54612404116д Власовкадеревня