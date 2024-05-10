Семен Иванов Основатель Фамилии
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Иван Селиверстович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Семина) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семин Григорий Старшой Семенович
Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Семина) Акулина Семеновна
Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1761
Сын: Семин Григорий Меньшой Семенович
Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1764
Сын: Семин Ульян Семенов
Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична
Бракосочетание
02.04.1779
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Аксинья Семеновна
Мать ребёнка: Семина 2-Я Жена Степанида Александровна
Смерть
Неизвестно