Семен Иванов Основатель Фамилии 1729 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семен Иванов Основатель Фамилии

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Иван Селиверстович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Семина) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1757

Сын: Семин Григорий Старшой Семенович

Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Семина) Акулина Семеновна

Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1761

Сын: Семин Григорий Меньшой Семенович

Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1764

Сын: Семин Ульян Семенов

Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1770

Сын: Семин Алексей Семенов

Мать ребёнка: 1Я Жена Екатерина Ильинична

Бракосочетание
02.04.1779

Жена: Семина 2-Я Жена Степанида Александровна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Аксинья Семеновна

Мать ребёнка: Семина 2-Я Жена Степанида Александровна

Смерть
Неизвестно

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