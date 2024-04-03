1Я Жена Екатерина Ильинична 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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1Я Жена Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Семина) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1757

Сын: Семин Григорий Старшой Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Семина) Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1761

Сын: Семин Григорий Меньшой Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1764

Сын: Семин Ульян Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1770

Сын: Семин Алексей Семенов

Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии

Смерть
1775

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