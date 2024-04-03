1Я Жена Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Семина) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семин Григорий Старшой Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Семина) Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1761
Сын: Семин Григорий Меньшой Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1764
Сын: Семин Ульян Семенов
Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии
Смерть
1775