Семин Григорий Меньшой Семенович 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин Григорий Меньшой Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Семен Иванов Основатель Фамилии

Мать: 1Я Жена Екатерина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Селявина(Семина) (Семина) Федосья Григорьева

Мать ребёнка: Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Семина) Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Семина) Евфимия (Афимья) Григорьева

Мать ребёнка: Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Семин Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева

Смерть
1820

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