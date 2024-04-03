Семин Григорий Меньшой Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Семина) Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева
Смерть
1820