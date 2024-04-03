Семин Афанасий Григорьев 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин Афанасий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Семин Григорий Меньшой Семенович

Мать: Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Семин Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Семин Харитон Афанасьев

Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Семин Евсей Афанасьев

Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Семин Антон Афанасьев

Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева

Рождение ребёнка
23.06.1835

Сын: Семин Сергей Афанасьев

Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева

Смерть
Неизвестно

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