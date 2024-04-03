Семин Афанасий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева
Рождение ребёнка
23.06.1835
Мать ребёнка: Семина Евфимия (Афимья) Николаева
Смерть
Неизвестно