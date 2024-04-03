Семина Евфимия (Афимья) Николаева 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина Евфимия (Афимья) Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

08.03.1878

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Семин Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Семин Харитон Афанасьев

Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Семин Евсей Афанасьев

Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Семин Антон Афанасьев

Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев

Рождение ребёнка
23.06.1835

Сын: Семин Сергей Афанасьев

Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев

Смерть
08.03.1878
Причина смерти: от водяной

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