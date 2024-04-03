Семина Евфимия (Афимья) Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти08.03.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев
Рождение ребёнка
23.06.1835
Отец ребёнка: Семин Афанасий Григорьев
Смерть
08.03.1878
Причина смерти: от водяной