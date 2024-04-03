Семин Антон Афанасьев 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин Антон Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Семин Афанасий Григорьев

Мать: Семина Евфимия (Афимья) Николаева

Бракосочетание
22.10.1851

Жена: Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
14.10.1856

Дочь: Шикова(Семина) (Семина) Прасковья Антонова

Мать ребёнка: Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Семин Василий Антонов

Мать ребёнка: Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова

Рождение ребёнка
22.02.1871

Сын: Семин Василий Антонович

Мать ребёнка: Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова

Смерть
Неизвестно

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