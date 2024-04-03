Семин Антон Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
22.10.1851
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
14.10.1856
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова
Рождение ребёнка
22.02.1871
Мать ребёнка: Семина(Селявина) (Селявина) Евдокия Христофорова
Смерть
Неизвестно