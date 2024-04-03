Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Петров Андрей Нефедов

Мать: Петрова Дарья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семин Григорий Меньшой Семенович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Селявина(Семина) (Семина) Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Семин Григорий Меньшой Семенович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Семина) Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Семин Григорий Меньшой Семенович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Семина) Евфимия (Афимья) Григорьева

Отец ребёнка: Семин Григорий Меньшой Семенович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Семин Афанасий Григорьев

Отец ребёнка: Семин Григорий Меньшой Семенович

Смерть
Неизвестно

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