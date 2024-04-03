Семина(Петрова) (Петрова) Ирина (Арина) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Петров Андрей Нефедов
Мать: Петрова Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Селявина(Семина) (Семина) Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Семин Григорий Меньшой Семенович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Семина) Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Семин Григорий Меньшой Семенович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Семина) Евфимия (Афимья) Григорьева
Отец ребёнка: Семин Григорий Меньшой Семенович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Семин Григорий Меньшой Семенович
Смерть
Неизвестно