Семина 2-Я Жена Степанида Александровна
Место рождениядер. Гостилово Коломенского уезда
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Гостилово Коломенского уезда
Бракосочетание
02.04.1779
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Аксинья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии
Смерть
Неизвестно