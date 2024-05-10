Семина 2-Я Жена Степанида Александровна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина 2-Я Жена Степанида Александровна

Место рождения

дер. Гостилово Коломенского уезда

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Гостилово Коломенского уезда
Бракосочетание
02.04.1779

Муж: Семен Иванов Основатель Фамилии

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Аксинья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванов Основатель Фамилии

Смерть
Неизвестно

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