Кошелев Иван Тимофеевич
Место рожденияТульская область, деревня Клешня
Дата рождения19.01.1905
Дата смерти1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1905
Отец: Кошелев Тимофей Маркович
Мать: Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
всю жизнь работал на Мышегском заводе арматуры должность главного инженера
Рождение ребёнка
16.10.1928
Дочь: Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна
Мать ребёнка: Кошелева (Запевалова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кошелев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кошелева (Запевалова) Анна Григорьевна
Смерть
1983
Похоронен в городе Озерск, на его памятнике фото его жены и табличка, хотя она похоронена в Алексине. Так сделала дочь Пелагея