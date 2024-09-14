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Кошелев Иван Тимофеевич

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Место рождения

Тульская область, деревня Клешня

Дата рождения

19.01.1905

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1905

Отец: Кошелев Тимофей Маркович

Мать: Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
всю жизнь работал на Мышегском заводе арматуры должность главного инженера
Рождение ребёнка
16.10.1928

Дочь: Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна

Мать ребёнка: Кошелева (Запевалова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кошелев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кошелева (Запевалова) Анна Григорьевна

Смерть
1983
Похоронен в городе Озерск, на его памятнике фото его жены и табличка, хотя она похоронена в Алексине. Так сделала дочь Пелагея

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