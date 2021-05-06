Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна
Место рожденияМосква?
Дата рождения16.10.1928
Дата смерти06.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1953
Дочь: Брежнева (Торопова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Торопов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1957
Сын: Торопов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Торопов Михаил Иванович
Смерть
06.05.2021