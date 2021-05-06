Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна

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Место рождения

Москва?

Дата рождения

16.10.1928

Дата смерти

06.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928

Отец: Кошелев Иван Тимофеевич

Мать: Кошелева (Запевалова) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1953

Дочь: Брежнева (Торопова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Торопов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1957

Сын: Торопов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Торопов Михаил Иванович

Смерть
06.05.2021

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