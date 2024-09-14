Кошелева (Запевалова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Запевалова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Тульская область, деревня Клешня?

Дата рождения

19.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1928

Дочь: Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна

Отец ребёнка: Кошелев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Кошелев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кошелев Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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