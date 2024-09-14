Кошелева (Запевалова) Анна Григорьевна
Место рожденияТульская область, деревня Клешня?
Дата рождения19.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1928
Дочь: Торопова (Кошелева) Пелагея (Полина) Ивановна
Отец ребёнка: Кошелев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кошелев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кошелев Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно