Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья

Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кошелева) Аграфена

Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
19.01.1905

Сын: Кошелев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кошелев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Попал снаряд в дом - погибла

Мы используем куки для улучшения работы сайта.