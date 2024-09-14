Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кошелева) Аграфена
Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
19.01.1905
Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кошелев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кошелев Тимофей Маркович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Попал снаряд в дом - погибла