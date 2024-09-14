Кошелев Тимофей Маркович
Место рожденияДеревня клешня?
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошелев Марк
Мать: не указана
Отчество мареевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кошелева) Аграфена
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошелев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Рождение ребёнка
19.01.1905
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кошелев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья