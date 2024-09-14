Кошелев Тимофей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Тимофей Маркович

Место рождения

Деревня клешня?

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошелев Марк

Мать: не указана

Отчество мареевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кошелева) Аграфена

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошелев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Рождение ребёнка
19.01.1905

Сын: Кошелев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кошелев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья

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