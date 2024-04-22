Маркевич Никифор Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Маркевич Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Маркевич Мария Александровна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Маркевич Павел Никифорович
Мать ребёнка: Маркевич Мария Александровна
Рождение ребёнка
27.11.1875 ст.
Сын: Маркевич Яков Никифорович
Мать ребёнка: Маркевич Мария Александровна
Рождение ребёнка
24.11.1878 ст.
Дочь: Киселёва Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Маркевич Мария Александровна
Рождение ребёнка
12.04.1881 ст.
Дочь: Боровкова Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Маркевич Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно