Боровкова (Маркевич) Александра Никифоровна
Место рождения
Дата рождения12.04.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1903 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.06.1912 ст.
Сын: Боровков Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Боровков Игнатий Иванович
Пригарино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно