Боровкова (Маркевич) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Маркевич) Александра Никифоровна

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

12.04.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1903 ст.

Муж: Боровков Игнатий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.06.1912 ст.

Сын: Боровков Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Боровков Игнатий Иванович

Пригарино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно