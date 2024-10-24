хутор Пригарино, Шалаховская волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Пригарино

Шалаховская волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Невельский уезд
Тиманово, Пригарино и Цывалево12Кн. Конст. и Геор., Кн. Соф. и Дар. Алекс. Ромодановские-Ладыжевские53011116

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Невельский уезд, Шалаховская волость
8ПригариноимениеНеведро, озероНеведрянского, православногоБозылевичу и Боровкову, крест. , прав.2

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