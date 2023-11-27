Маркевич Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркевич Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Маркевич Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Маркевич Павел Никифорович

Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1875 ст.

Сын: Маркевич Яков Никифорович

Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1878 ст.

Дочь: Киселёва Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.04.1881 ст.

Дочь: Боровкова Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркевич Никифор Никитич

Смерть
Неизвестно
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