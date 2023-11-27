Маркевич Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Маркевич Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Маркевич Павел Никифорович
Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич
Рождение ребёнка
27.11.1875 ст.
Сын: Маркевич Яков Никифорович
Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич
Рождение ребёнка
24.11.1878 ст.
Дочь: Киселёва Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич
Рождение ребёнка
12.04.1881 ст.
Дочь: Боровкова Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Маркевич Никифор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно