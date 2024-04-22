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Маркевич Михаил Никифорович

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Маркевич Никифор Никитич

Мать: Маркевич Мария Александровна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Жена: Маркевич Елизавета Михеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1892 ст.

Дочь: Юринова Софья Михайловна

Мать ребёнка: Маркевич Елизавета Михеевна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.

Дочь: Маркевич Мария Михайловна

Мать ребёнка: Маркевич Елизавета Михеевна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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