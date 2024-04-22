Маркевич (Базылевич) Елизавета Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркевич (Базылевич) Елизавета Михеевна

Место рождения

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Базылевич Михей Иванович

Мать: Базылевич Марфа Николаевна

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.11.1890 ст.

Муж: Маркевич Михаил Никифорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1892 ст.

Дочь: Юринова Софья Михайловна

Отец ребёнка: Маркевич Михаил Никифорович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.

Дочь: Маркевич Мария Михайловна

Отец ребёнка: Маркевич Михаил Никифорович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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