Маркевич (Базылевич) Елизавета Михеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
04.11.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1892 ст.
Дочь: Юринова Софья Михайловна
Отец ребёнка: Маркевич Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
09.02.1901 ст.
Дочь: Маркевич Мария Михайловна
Отец ребёнка: Маркевич Михаил Никифорович
Смерть
Неизвестно