Базылевич Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти25.04.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Маркевич Елизавета Михеевна
Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1872 ст.
Дочь: Базылевич Александра Михеевна
Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1876 ст.
Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1878 ст.
Дочь: Базылевич Агафья Михеевна
Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1882 ст.