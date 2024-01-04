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Базылевич Марфа Николаевна

Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

25.04.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Базылевич Иван Михеевич

Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Маркевич Елизавета Михеевна

Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1872 ст.

Дочь: Базылевич Александра Михеевна

Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1876 ст.

Сын: Базылевич Ульян Михеевич

Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1878 ст.

Дочь: Базылевич Агафья Михеевна

Отец ребёнка: Базылевич Михей Иванович

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базылевич Михей Иванович

Смерть
25.04.1882 ст.
Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
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