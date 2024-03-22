Киселёва (Маркевич) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Маркевич) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.11.1878 ст.

Дата смерти

10.06.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1878 ст.

Отец: Маркевич Никифор Никитич

Мать: Маркевич Мария Александровна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.07.1897 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.06.1912 ст.
Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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