Киселёва (Маркевич) Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения24.11.1878 ст.
Дата смерти10.06.1912 ст.
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1878 ст.
Бракосочетание
27.07.1897 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
10.06.1912 ст.
Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд