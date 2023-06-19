Боровков Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рождения21.12.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1878 ст.
Бракосочетание
19.01.1903 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.06.1912 ст.
Сын: Боровков Павел Игнатьевич
Мать ребёнка: Боровкова Александра Никифоровна
Пригарино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно