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Боровков Игнатий Иванович

Место рождения

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

21.12.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1878 ст.

Отец: Боровков Иван Самуйлович

Мать: Боровкова Татьяна Викторовна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1903 ст.

Жена: Боровкова Александра Никифоровна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.06.1912 ст.

Сын: Боровков Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Боровкова Александра Никифоровна

Пригарино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно